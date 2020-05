Le gouvernement promet la revalorisation des salaires des soignants

Depuis le début de la crise sanitaire, les soignants ne comptent plus leurs heures. Quelques mois auparavant, ils étaient pourtant dans les rues pour crier leur colère et leur épuisement face à leurs conditions de travail. Pour que la crise sociale ne s'ajoute pas à la crise sanitaire, le ministre de la Santé promet de s'attaquer à la revalorisation de leur rémunération. Quelles sont les pistes envisagées ? Qu'en pensent les principaux concernés ?



