Le grand format : que contiennent vraiment les cosmétiques ?

Chaque jour, notre peau entre en contact avec des centaines d'ingrédients différents présents dans nos produits cosmétiques. Leur liste est parfois interminable. Dans un gel-douche par exemple, on retrouve de l'eau, des conservateurs, mais pas seulement. Selon Laurence Wittner, directrice de l'Observatoire des cosmétiques, "on rajoute des gélifiants pour avoir une jolie texture, des colorants pour qu'ils soient beaux à regarder, des parfums pour qu'ils soient agréables à utiliser".



Nous nous exposons tous les jours à ces ingrédients. Certains sont potentiellement toxiques. Allergènes ou perturbateurs endocriniens, une nouvelle enquête révèle encore leur présence dans de nombreux cosmétiques. Selon Adélaïde Robert-Géraudel, journaliste et cheffe de la rubrique santé magazine de 60 millions de consommateurs, "ce ne sont pas des produits dangereux. Ils sont tous autorisés. Il n'y a pas de danger immédiat. En revanche, dans certains produits, on peut avoir des substances dont on suspecte un effet cancérogène ou toxique pour la reproduction. C'est le cas de perturbateurs endocriniens".



Ceci dit, reformuler une composition n'est pas si simple. Pour rappel, certains parabènes, conservateurs très utilisés dans des soins pour bébé ou du maquillage et potentiellement cancérigènes, ont été remplacés par la MIT. Jean-François Nadaud, directeur de laboratoire L'Oréal recherche innovation, nous explique que "cela a été à l'origine d'un phénomène d'allergie". Pour la professeure Annick Barbaud, chef de service dermatologie allergologie et médecine vasculaire à l'hôpital Tenon (AP-HP) de Paris, nous ne sommes pas tous égaux face à ces produits. De plus, les risques ne sont pas les mêmes selon les utilisations.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/10/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.