VIDÉO - Le "masque inclusif", une innovation plébiscitée par les malentendants

Anissa Mekrabech raconte l’instant de sa prise de conscience, alors qu’elle était dans une pharmacie, en plein confinement, avec règles de distance et tout le personnel masqué : "Je suis repartie avec mon médicament et un peu sonnée de cette (désagréable) aventure. J’ai pensé également à l’issue du confinement que nous serions peut-être tous contraints, pour nous protéger et éviter une deuxième vague d’épidémie, de porter un masque. Ce genre de situation entraîne un stress, le repli sur soi et petit à petit l’exclusion sociale.”