VIDÉO - Ses bienfaits, son utilisation... Tout savoir sur le miel

Dans la Grèce antique, Hippocrate appliquait du miel pour soigner les blessures et les Romains qualifiaient le pollen de "poudre qui donne la vie". En Inde, en Chine et dans l’Egypte antique, la propolis, substance résineuse butinée par les abeilles dans les bourgeons, était déjà prisée pour ses vertus cicatrisantes et antiseptiques. Autant dire que les bienfaits des produits issus de l'apiculture sont connus et reconnus depuis des lustres. Et pour cause, il s'agit de l'un des rares produits de consommation dont le résultat du travail de l'abeille n'est pas transformé par l'homme. On fait le point sur celles-ci.