Le pass sanitaire va devenir un pass vaccinal

Mettre encore plus la pression sur les non vaccinés. C'est la stratégie du gouvernement face à une situation sanitaire jugée très préoccupante. Pour ce faire, il a mis en place un pass vaccinal sans donner plus de précisions sur son étendu. À partir de début janvier, un test PCR ou antigénique ne sera plus suffisant pour obtenir son pass. Sans rendre la vaccination obligatoire, elle devient quasi indispensable.