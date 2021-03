Le passeport Covid s'impose partout dans le monde

Le futur certificat sanitaire européen est un QR code individuel et sécurisé. Il indiquera votre nom et nationalité, mais surtout si vous avez été vaccinés, si vous avez des anticorps ou un test PCR négatif. Son entrée en vigueur est prévue le 15 juin prochain, en version numérique ou papier. Il devrait permettre de rouvrir restaurant et cinéma et même de voyager, un sésame pour le retour à une vie presque normale.