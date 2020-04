Le port du masque à chaque sortie va-t-il devenir obligatoire, comme à Sceaux ?

À Sceaux, l'obligation concerne toutes personnes âgées de plus de dix ans, sportif compris. Peu importe la forme ou la matière, ce qui compte, c'est d'avoir la bouche et le nez couvert, sous peine de se voir infligé une amende de 38 euros. La mairie ne fournissant pas de quoi s'équiper, beaucoup ont trouvé la solution sur Internet.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.