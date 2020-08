Le port du masque désormais obligatoire au Touquet

Depuis ce matin sur le marché du Touquet et dans les rues commerçantes, plus question de circuler sans masque. Les agents municipaux veillent au grain. Ceux qui refusent de porter l'accessoire de protection risquent une amende de 135 euros. Pour le maire, le port du masque obligatoire est une décision de bon sens. "Dans certains endroits, la distanciation d'un mètre est impossible parce que la fréquentation est trop forte".



Depuis plusieurs semaines, le Dr Pascal Renaux a constaté une remontée du nombre de cas de coronavirus. Ce médecin généraliste a milité pour le port du masque obligatoire en centre-ville. "À partir du moment où vous ne pouvez pas éviter une concentration de population, il est indispensable d'avoir un masque", explique-t-il.



