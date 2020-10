Le regard des soignants sur le reconfinement

La fatigue, l'épuisement face à un jour sans fin, neuf mois que l'hôpital de Gonesse (Seine-Saint-Denis) affronte le Covid-19. C'est plus de la moitié de la carrière de Jordane Mamilonne, jeune brancardier aux urgences, confronté d'emblée à la violence de l'épidémie. "C'est horrible de voir les familles craquées devant nous", témoigne-t-il.



L'horreur est la même, mais le contexte a changé. L'élan national derrière les soignants s'est dissipé, comme beaucoup s'y attendaient. "Je n'étais pas dupe. Dès la fin du confinement, on l'a bien senti. Les applaudissements sont finis" déplore Stéphane Duie, infirmier aux urgences de cet hôpital. " Les problèmes d'agressivité, d'agression aux urgences, on rencontre les mêmes problématiques qu'avant", poursuit-il.



Alors, comment rester motivé ? Tous se raccrochent au sens du devoir et à l'amour de leur métier. "Extrêmement fatiguée psychologiquement. C'est un métier qu'on choisit par passion parce qu'on ne voit pas de choses faciles. Et il faut vraiment l'aimer pour pouvoir le supporter", raconte Kanel Gabon, aide-soignante aux urgences. Un dévouement qui n'empêche pas d'avoir peur d'être malade aussi. Des services d'urgence jusqu'au laboratoire de cet hôpital. Débordées par la première vague, les petites mains des tests PCR ont peut-être plus conscience aujourd'hui des dangers qui les entourent.



L'annonce du reconfinement est un soulagement, pourvu que les Français s'y tiennent. "Faites attention, restez chez vous. Pour nous, l'espoir d'un deuxième confinement, c'est l'espoir peut-être d'arriver à vaincre le virus", indique Dr Fatima Kaddari, cheffe de service du laboratoire de l'hôpital de Saint-Denis. Depuis le mois de mars, plus de 36 000 professionnels en établissement de santé ont été touchés par le virus. Dix-sept y ont laissé leur vie.



