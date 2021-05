Le vaccidrive de Villepinte accueille déjà les plus de 18 ans

Depuis ce samedi matin, les files de voitures ne désemplissent pas au vaccidrive de Villepinte. En effet, pour se faire vacciner contre le Covid sur place, on n'a pas besoin de prendre un rendez-vous. C'est vraiment facile. On remplit un formulaire à l'entrée, puis le médecin s'assure que l'on n'a pas de contre-indications pour recevoir l'injection. Si tout va bien, on reçoit la dose directement au volant de la voiture. Il faut ensuite attendre un peu plus loin pendant quinze minutes, histoire de s'assurer qu'on réagit bien au vaccin.