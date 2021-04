Le vaccin AstraZeneca suscite-t-il vraiment la méfiance ?

Dans les réfrigérateurs, il y aurait plus d'un million de stocks d'AstraZeneca. Certains sont préservés en prévision d'une deuxième dose, et pour compenser les aléas de livraison. 420 000 doses livrées cette semaine, 150 000 la semaine prochaine, puis 2 millions la semaine suivante, pas facile de répondre aux commandes des médecins et pharmaciens.

Pour mieux écouler le stock, il serait plus judicieux de redonner des messages plus positifs autour du vaccin AstraZeneca. Certaines études très récentes démontrent qu'il y a réellement moins de risque de thrombose avec ce vaccin par rapport au fait d'avoir le coronavirus. Dès ce week-end, 400 000 travailleurs de plus de 55 ans pourront bénéficier de créneaux coupe-fil dans les centres de vaccination. L'opération initiée le week-end dernier pour les enseignants et les policiers a permis de vacciner 20 000 personnes.