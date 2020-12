Le vaccin contre le coronavirus fait débat à Dijon

Dijon est l'une des villes les plus touchées par la deuxième vague. Alors, le vaccin contre le Covid-19 y était très attendu. "On a tellement galéré toute l'année avec le confinement, etc. On l'attendait. Donc, maintenant, il est là. Pourquoi ne pas le tester ? " dit une habitante. Mais certains habitants ne sont pas totalement convaincus : "Un vaccin, après une année seulement de recherches, ça pose quand même questions", "J'émets des réserves surtout par rapport aux possibles effets secondaires", renchérit une autre.