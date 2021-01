Le variant britannique plus contagieux que mortel, pourquoi est-ce une mauvaise nouvelle ?

Une étude d'un épidémiologiste anglais, membre du London School of Hygiene and Tropical Medicine, démontre que le variant britannique, plus contagieux, est plus dangereux qu'un virus très létal. Pour arriver à cette conclusion, Adam Kucharski a réalisé trois projections sur trente jours chacune à chaque fois. Pendant ce laps de temps, le virus peut se transmettre cinq fois à partir d'un seul cas d'une personne contaminée. Quels sont les trois scénarios ?