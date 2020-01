Le village des fous à Ainay-le-Château

À Ainay-le-Château, tout le village vit au rythme de dizaines de patients atteints de troubles psychiatriques. Ces malades mentaux vivent dans des familles d’accueil et y sont devenus des villageois presque comme les autres. Ils retrouvent un peu de normalité après des parcours souvent douloureux. Une expérience unique en France qui a révolutionné le regard sur ces malades.



