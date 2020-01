Le virus chinois effraie bien au-delà de ses frontières

Au-delà du foyer de l'épidémie du coronavirus, c'est toute la Chine qui est en alerte. Les autorités doivent faire face à un défi de taille, le déplacement de centaines de millions de personnes pour le Nouvel An chinois, célébré à partir de ce vendredi soir. À Pékin, la Cité interdite a été fermée jusqu'à nouvel ordre. Et à l'étranger, un deuxième cas a été confirmé aux États-Unis, il y a quelques heures.



