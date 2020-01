Le virus respiratoire chinois commence à se propager

Un mystérieux virus touche la Chine et plusieurs autres pays d'Asie depuis un mois. Il provoque des symptômes qui s'apparentent à la pneumonie et auraient déjà tué six personnes. Trois cents cas suspects ont par ailleurs été recensés. Le virus a déjà franchi les frontières du Japon et de la Thaïlande, mais pas celle de la France pour l'instant. Des précautions vont être prises dans les hôpitaux et les aéroports.



