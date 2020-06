Le vrai du faux sur la production de médicaments en France

La France produit-elle beaucoup de médicaments ? Le risque de pénurie est-il totalement écarté ? Est-il possible de relocaliser toute la production en France et en Europe ? Le journaliste de TF1 Jérôme Garro démêle le vrai du faux dans la vidéo en tête de cet article.

VRAI. La France est le quatrième pays producteur de médicaments de l’Union européenne, derrière la Suisse, l'Allemagne et l'Italie. L’Hexagone a longtemps dominé le marché européen, dont il occupait encore une place de leader en 2008. Aujourd'hui, seulement 20% de la production est "made in France", comme nous vous l'expliquons dans cet article . En revanche, la France vend beaucoup à l'étranger. En 2016, nos exportations de médicaments ont représenté un chiffre d’affaires de 25,7 milliards d'euros. Plus généralement, l’industrie pharmaceutique emploie aujourd’hui encore près de 100.000 personnes en France. Malgré tout, elle reste un secteur stratégique et un pilier de l’économie française.

VRAI. En théorie, il suffirait de rapatrier la production de ces principes actifs. Il y a encore vingt ans, ils étaient d’ailleurs fabriqués sur le continent européen. Mais cela aurait pour effet de faire augmenter le prix de vente des médicaments. Or, en France, c'est la Sécurité sociale - donc l'Etat - qui fixe les prix, et le plus bas possible pour des raisons évidentes d’économie. Et donc pour certains laboratoires, relocaliser ne serait pas suffisamment rentable.