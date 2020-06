Le vrai du faux sur le personnel administratif dans les hôpitaux français

À quelques jours de la clôture du Ségur de la santé, des personnels soignants ont à nouveau manifesté dans plusieurs villes. Ils réclament plus de moyens, de meilleurs salaires, mais dénoncent aussi un système trop lourd, trop bureaucratique. Alors, y a-t-il autant de personnels administratifs que de personnels soignants dans les hôpitaux français ? La France compte-t-elle plus de personnels non-soignants que les voisins européens ?



