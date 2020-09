Le vrai du faux sur le vaccin contre le Covid-19

Dans ce climat d'incertitudes liées au coronavirus, seule la découverte d'un vaccin permettra de revenir à notre vie d'avant, sans masque et sans distanciation physique. D'ailleurs, on assiste actuellement à une dynamique de recherches sans précédent pour la fabriquer. Alors, sera-t-il possible d'avoir un vaccin à l'automne ? Certains d'entre eux ont-ils déjà été testés sur l'homme ? Et surtout, la France a-t-elle perdu cette course ? Éléments de réponses avec Caroline Bayle, notre spécialiste santé.



