Le vrai du faux sur les variants du coronavirus

D'après les derniers chiffres officiels de Santé publique France, il y aurait 131 cas de variants anglais sur le territoire français. Ce variant n'est pas seulement plus contagieux, il est aussi plus dangereux, et donc plus mortel. Après le variant britannique, sud-africain, et brésilien, arrive maintenant le variant californien. On enregistre en ce moment un nouveau variant chaque semaine. Jennifer Knock nous démêle le vrai du faux.