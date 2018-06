"Les arbres nous soignent ! " : on a rencontré le Dr Qing Li, l'expert mondial en sylvothérapie

LCI : En quoi consiste le "bain de forêt" ?

Dr Qing Li : Dans les années 1980, le stress est devenu un problème de santé publique au Japon. Et nous savons que plus nous sommes stressés, plus nous tombons malades. A travers son agence forestière, le gouvernement a donc décidé de lancer un projet de sylvothérapie en développant le "bain de forêt" (ndlr : Shinrin Yoku en japonais). Ce terme a été inventé en 1982 par le ministre de l'agriculture, qui a déclaré que le peuple japonais avait besoin de retrouver le bien-être grâce à la nature. L'objectif est de passer du temps en forêt, pour se ressourcer et se relaxer. Ce concept a également fait partie d'une campagne de protection des forêts : car si on incitait les gens à aller en forêt pour prendre soin de leur santé, ils seraient plus enclins à la protéger. Aujourd'hui cette pratique est reconnue pour son efficacité.

LCI : Comment pratique-t-on le bain de forêt ?

Dr Qing Li : Le premier point important, c'est de se trouver dans une forêt dense car plus il y a d’arbres, plus les effets de la sylvothérapie seront importants. Mais attention il ne s’agit pas de faire du jogging ou de la randonnée, mais d’être simplement en contact avec la nature, en connexion avec elle, par l’intermédiaire de ses cinq sens. Par la vue, en admirant le paysage, l’ouïe en écoutant par exemple les gazouillis d'un oiseau ou le bruit des feuilles dans les arbres, l’odorat, l'odeur, le parfum de la forêt, le toucher si l'on caresse le tronc des arbres ou si l'on marche pieds nus, et enfin le goût si l'on cueille des fruits dans la forêt.