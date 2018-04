VIDÉO - Leurs bienfaits, leur utilisation ... Tout savoir sur les baies de goji

Comme dit plus haut, la baie de goji est originaire d'Asie. Plus spécifiquement, on la trouve dans les régions de très haute altitude comme l'Himalaya mais aussi le Niangxia en Chine ou encore dans les hauts plateaux de la Mongolie-Intérieure. On lui prête ainsi des qualités importantes et propres aux plantes que l'on trouve dans ces régions : notamment des vertus anti-oxydantes et une capacité à réguler le cholestérol.





Selon les spécialistes, elle permettrait aussi d'éliminer les toxines, de lutter contre le stress et l'anxiété et serait aussi très bonne pour la pression sanguine. Très riche en acides aminés, en oligo-éléments, elle contiendrait autant de calcium que le lait, plus de protéines que le blé et serait aussi pleine de vitamines B1, C et E. Un vrai cocktail riche en nutriments.