Les boissons énergisantes nocives pour la santé des sportifs

Les boissons énergisantes sont très populaires, mais ne sont pas toujours conseillées pour la santé. Dans les rayons des supermarchés, elles sont toujours en bonne place. De toutes les couleurs et pour tous les goûts, ces boissons riches en caféine prétendent vivifier le corps et faciliter l'effort. "Je le prends principalement pour avoir cet effet coup de fouet qui me permet d'être bien éveillé et plus réactif", témoigne Sébastien Dauxerre, joueur de football amateur.