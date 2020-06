Les cas de Covid-19 augmentent dans l’Est

Bien que l'épidémie de coronavirus soit sous contrôle, une mise en garde a été lancée dans l'Est, notamment à Nancy. Depuis une semaine, un bus transformé en centre de dépistage parcourt la métropole nancéienne gratuitement et sans rendez-vous. Chaque jour, 300 personnes se font tester et le nombre de contamination ne cesse d'augmenter. Le préfet menace de prendre des mesures restrictives si la situation continue de se dégrader.



