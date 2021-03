Les déprimés de la Covid : du confinement à l'hôpital psychiatrique

On le ressent tous plus ou moins. Ce que l'on vit depuis un an était éprouvant, perturbant. Et une étude parue vendredi vient le confirmer. Beaucoup de Français, notamment des femmes et des jeunes, ont basculé dans la dépression et les addictions. À l'hôpital de Clermont-Ferrand, comme dans d'autres en France, les services psychiatriques sont saturés. Les demandes de premières consultations ont été multipliées par trois par rapport à 2020. L'une de notre équipe a rencontré Claire, ex-commerçante, qui a tout perdu avant de basculer dans une folie sociale.