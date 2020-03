Les Ehpad impuissants face au coronavirus

Face à l'expansion du coronavirus, les Ehpad se disent démunis. À Mauguio (Hérault), 47 des 86 résidents d'un Ehpad présentent des symptômes. Ce dimanche, on y dénombre sept morts dont trois officiellement liés au virus. Depuis plusieurs jours, le personnel soignant s'inquiète du manque de masques et du risque de contamination. La situation est la même dans tous les Ehpad du pays. Les professionnels redoutent jusqu'à 100 000 morts. Le ministre de la Santé leur promet 500 000 masques par jour.



