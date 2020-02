Les entreprises face au coronavirus : un employeur peut-il placer d'autorité l'un de ses salariés en quarantaine ?

Depuis 24 heures, des entreprises demandent à leurs salariés, qui ont fréquenté des zones à risques, de se confiner et les font passer en télétravail. Une mesure qui s'ajoute aux consignes mises en place à cause du coronavirus. Mais quelles sont les obligations des employeurs ? Quelle est la responsabilité des salariés ? Éléments de réponse dans la vidéo ci-dessus.



