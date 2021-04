"Les gens n’osent plus sortir" : la menace des variants brésilien et sud-africain gagne la Creuse

FLAMBÉE - Depuis début avril, le nombre de contaminations a été multiplié par quatre dans le département de la Creuse. Une hausse qui s'explique par la présence des variants brésilien et sud-africain.

Relativement épargné depuis le début de la crise sanitaire, le département de la Creuse fait face à une hausse inquiétante des contaminations depuis quelques semaines. Les variants brésilien et sud-africain, les plus redoutés, représentent actuellement près d’un cas sur trois dans le département. Ils concernent même la quasi-totalité des résidents et employés de l’Ehpad "Le bois joli" d'Auzances.

Toute l'info sur La France face à une 3e vague d'ampleur

Depuis la fin mars, 39 cas ont été recensés au sein de l'établissement, 14 salariés et 25 résidents. Tous les pensionnaires étaient pourtant vaccinés et avaient reçu les deux doses du vaccin Pfizer. Six résidents ont dû être placés sous oxygène depuis. Trois personnes âgées testées positives sont décédées, elles avaient été contaminées par le variant brésilien ou sud-africain. "Il s'agit de personnes de plus de 90 ans qui étaient par ailleurs multi-pathologiques, extrêmement fragiles avant d'avoir contracté le virus", explique le directeur de l’Ehpad, Thomas Simon, cité par France Bleu. À l'entendre, la situation est sous contrôle. "Nous n’avons pas d’inquiétude particulière. La promesse qui est faite par ces vaccins est d’éviter les formes graves de la maladie. Personne ne présente de formes graves qui nécessiterait une hospitalisation en lit de réanimation", assure-t-il.

Les gens n’osent plus sortir de chez eux car ils ont peur. Ils viennent faire leurs courses et puis c’est tout - Un habitant d'Auzances

Fin mars, le taux d’incidence en Creuse oscillait autour de 50 contaminations par jour pour 100.000 habitants. Il est depuis remonté aux alentours des 192. Un chiffre peu élevé en comparaison avec l'Île-de-France, qui oscille entre 450 et 700 cas pour 100.000 habitants. Mais la présence des deux variants ne rassure pas la population. "Les gens n’osent plus sortir de chez eux car ils ont peur. Ils viennent faire leurs courses et puis c’est tout", constate un riverain.

La maire (PS) d’Auzances, Françoise Simon, suit la situation de près pour savoir si l’école pourra rouvrir comme prévu lundi prochain. "C’est l’État qui va décider si l’on ouvre ou pas l’école. Ce n’est pas parce que l’Ehpad est sur Auzances que tous les enfants des professionnels de santé sont sur Auzances. Il y a aussi des écoles aux alentours", soutient l’édile. La décision dépendra également des tests PCR pratiqués à l’Ehpad. Les prochains résultats seront connus dans l'après-midi.