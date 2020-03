Les gestes efficaces pour lutter contre le coronavirus

Avec ou sans masque, le plus important est d'essayer de rester à bonne distance les uns des autres, et de se laver les mains très régulièrement. Les masques, eux, doivent être changés toutes les quatre heures, notamment lorsqu'ils deviennent humides. Notons que les masques chirurgicaux ne protègent pas du coronavirus, ils sont réservés aux malades pour que ceux-ci ne contaminent pas leurs entourages.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.