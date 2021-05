Ceux qui vivent à la montagne sont-ils en meilleure santé ?

En attendant, Marthe, 83 ans, et Fernande, 84 ans, sont déjà la preuve que les montagnards sont en bonne santé et vivent longtemps. Elles ne sont jamais malades. Selon elles, ce serait effectivement dû au fait qu’elles vivent à la montagne et arpentent ses chemins. "Avant, il n’y avait pas de route. On faisait tout à pied, on respire l’air pur", affirment-elles. À Hauteluce, en région Auvergne-Rhône-Alpes, village situé à 1200 mètres, les habitants sont convaincus des bienfaits de l’altitude. "Bien sûr que ça conserve et puis les conditions de la montagne font qu’on trouve plein de choses à l’état naturel donc on grignote les framboises, les myrtilles et tout ce que la nature nous rend", témoigne un habitant.