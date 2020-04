Les hôpitaux de Massy et de Metz s'adaptent pour maintenir le lien entre le patient et ses proches

Au-delà des soins, le plus difficile à vivre pour les patients reste l'éloignement avec leurs proches. Pourtant, le soutien moral peut faire la différence dans l'envie de se battre contre le coronavirus. C'est dans cette optique que les hôpitaux de Massy et de Metz ont installé des tablettes pour maintenir le lien entre le patient et ses proches. Une salle a également été mise à disposition pour accueillir les familles qui ne sont pas équipées ou qui souhaitent être accompagnées.



