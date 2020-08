Les hôpitaux français sont-ils prêts à affronter une éventuelle seconde vague ?

ANTICIPATION - Avant l'épidémie, les hôpitaux français tiraient la sonnette d'alarme sur le manque de matériel, des personnels épuisés. La crise passée, l'engagement n'a pas failli même si l'épuisement est toujours là. Près de 4 mois après le déconfinement, les établissements sont ils prêts à affronter une possible deuxième vague ? Ont-ils assez de moyens humains et matériels ?

Parmi les nombreux questionnements qui entourent la crise sanitaire et plus largement le virus en lui-même, l'un d'entre eux revient souvent : les hôpitaux français sont-ils prêts à affronter une éventuelle seconde vague d'ici quelques semaines voire quelques mois ? Si les stocks de masques, gants, surblouses et médicaments ont été reconstitués, c'est la dimension humaine qui inquiète encore.

Il y a-t-il suffisamment de respirateurs ?

Dans un service de réanimation de l'hôpital de Melun, trois nouveaux patients Covid-19 sont suspendus à la vie par un respirateur artificiel. D'ordinaire, le service en compte 22, il peut cependant augmenter sa capacité jusqu'à 52 mais difficilement plus. Si pour l'heure, le service n'est pas saturé, est-il prêt à prendre en charge plus de patients ? "Nous avons suffisamment de respirateurs pour 50 à 52 lits mais nous sommes confrontés aux limites de notre capacité d'accueil. S'il fallait en avoir plus, nous aurions des problèmes de locaux, de personnels, ... Le nombre de personnes qualifiées n'est pas si important que cela", explique à TF1 le Dr Mehran Monchi, médecin et chef de service réanimation de l’hôpital de Melun. D'après le ministère de la santé, la France dispose de 7.000 lits en réanimation mais elle peut en mobiliser jusqu'à 15.000 si nécessaire, répartis sur tout le territoire français.

Les stocks de masques, surblouses et gants, ont-ils été reconstitués ?

La réponse est oui. Dans de nombreux hôpitaux, le stock de matériel de protection a été reconstitué depuis le déconfinement, tout comme celui de médicaments. Au plus fort de l'épidémie, certains personnels avaient dénoncé ce manque de matériel. Cette fois, en cas de seconde vague importante, il ne devrait pas y avoir de pénurie. Tout est d'ores et déjà stocké, dans les locaux. "On s'est préparé pour avoir un peu plus de matériel. C'est encore sous plastique et on a des quantités nécessaires pour se préparer à une deuxième vague", détaille Amélie Bruant, Infirmière référente dans le service de réanimation de l'hôpital de Melun. Ce jeudi 27 août, lors d'une conférence de presse commune avec le Premier ministre Jean Castex, le ministre de la Santé Olivier Véran a assuré que le gouvernement voulait disposer d'un stock national "d'un milliard de masques (800 millions de masques chirurgicaux, 200 millions de masques FFP2)"."Ces stocks sont en cours de constitution et seront atteints d'ici à la fin du mois de septembre", a-t-il assuré.

Des évacuations sanitaires possibles

Se préparer à une seconde vague, c'est aussi envisager une augmentation de cas très graves dans des régions où les services de réanimation pourraient être, une nouvelle fois, saturés, comme cela avait été le cas en avril dernier, en Moselle. Et les médecins n'excluent pas un retour des transferts de patients notamment par TGV sanitaire. "On peut être dépassé par l'afflux de patients dans la structure, et le plus raisonnable, dans ce cas précis, c'est de transférer de façon intensive, les patients à 100 ou à 900 kilomètres de là, voire à l'étranger", rappelle le Dr Sébastien Gette, chef de service réanimation polyvalente au CHR Metz-Thionville. Au mois de mars dernier, de nombreux hôpitaux avaient transformé des unités de soins en lits de réanimation, au détriment parfois, de la prise en charge d'autres pathologies. Cette fois, il leur faudra aussi les prendre en charge.

En outre, il ne faut en effet pas oublier que la première vague a laissé des traces. Au plus fort de l'épidémie, durant trois mois, les soignants ont travaillé sans relâche, parfois jusqu'à 60 heures par semaine. Alors la plupart d'entre eux ne sont pas prêts à revivre des moments si éprouvants. "La fatigue s'est accumulée. Il y a aussi des gens qui sont encore sous le coup de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont vécu, notamment dans l'accompagnement des patients dans leurs derniers moments. Il faudra du temps pour faire le deuil de ces patients là", analyse Jessica Martzel, cadre de santé de la réanimation polyvalente du CHR Metz-Thionville.

La rédaction de LCI