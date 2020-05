Les hôpitaux toujours sous tension

Les applaudissements le soir aux fenêtres, les collectes de dons et les initiatives pour les soutenir n'y changeront rien. Les soignants, notamment ceux qui travaillent en réanimation, sont épuisés. Et le rythme faiblit à peine. Au CHU de Lille, il y a moins de malades du coronavirus. Mais le retour d'accidentés de la route et de tous ceux, dont les soins ont été reportés, compense largement. Sans compter ceux qui n'osaient pas venir à l'hôpital pendant la crise sanitaire par peur d'être contaminés.



