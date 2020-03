Les marchés à nouveau autorisés dans le Morbihan mais la vigilance reste de mise

Après quatre jours de fermeture, les Halles d'Auray (Morbihan) rouvrent leurs portes. Un soulagement pour les commerçants et les clients ce vendredi matin. Toutefois, le coronavirus reste dans les esprits. Certains professionnels ont modifié leurs habitudes de travail : le port de gants est de rigueur. Dans d'autres commerces, gels hydroalcooliques et lingettes sont à disposition du personnel et des clients pour minimiser les risques.



