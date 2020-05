Les médecins généralistes en colère contre le manque de masques FFP2

Toute la journée, le Dr Saada, médecin généraliste, est au plus près de ses patients. Même s'il est équipé d'un masque chirurgical grand public et d'une visière pour les recevoir, il estime que c'est insuffisant. Il réclame davantage de masques plus filtrants, notamment les types FFP2. Cependant, ce type de masque se fait rare et est prioritairement réservé aux médecins spécialistes intervenant sur les voies respiratoires. Comment s'adapte-t-il en attendant ?