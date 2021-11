Les mutuelles dans le collimateur du gouvernement

"Le problème de notre système, c'est son architecture qui fait que les Français paient de plus en plus leur assurance privée pour une protection qui leur paraît de moins en moins efficace", indique Frédéric Bizard, économiste, spécialiste des questions de protection sociale et de santé.

À service égal, les prix ont-ils vraiment augmenté ? En 2006, les Français dépensaient en moyenne 468 euros pour leurs complémentaires santés. Quinze ans plus tard, le montant atteint 830 euros, soit 44% de hausse. En cause, l'augmentation des frais de gestion, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas dédié au remboursement : salaires, publicité, ou encore frais administratifs comme les courriers. Ils représentent cinq milliards d'euros chaque année.

Une "grande sécurité sociale" permettrait de faire des économies, et selon une analyste de corriger des inégalités. "L'assureur va vous faire payer une prime qui correspond à votre risque. Et plus vous êtes âgés, plus vous avez un risque élevé d'avoir une dépense de santé élevée. Donc vous payez plus cher. Mais c'est aussi au moment de la retraite où on a des revenus qui diminuent", explique Nathalie Coutinet.