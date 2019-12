Les oreillettes sans fil sont-elles dangereuses pour la santé ?

Entrés sur le marché en 2016, les écouteurs sans fil sont désormais courants dans les oreilles des Français. Pratiques, ils évitent d’être encombré par un fil en écoutant de la musique ou en téléphonant. Aujourd’hui, de nombreuses marques se sont lancées sur un marché en pleine explosion. Il est ainsi possible d’en trouver à tous les prix et destinés à tous les usages, que ce soit pour le sport ou pour être isolé du bruit. Mais ces écouteurs sans fil sont-ils vraiment conseillés ? Présentent-ils des risques pour notre santé ?

Pour qu’ils fonctionnent, ces écouteurs utilisent le Bluetooth via les ondes radios. "Si la quantité de rayonnement absorbée par le cerveau lorsque le téléphone est au contact de la tête est relativement importante, le niveau d’exposition est très faible pour les oreillettes, et notamment celles sans fil", rassure Olivier Merckel, chef de l’unité d’évaluation des risques liés aux nouvelles technologies à l’Anses. "En matière d'énergie, une oreillette Bluetooth est 100 à 1.000 fois plus faible qu’un téléphone mobile", détaille le spécialiste dans le sujet du 20 heures de TF1 en tête de cet article.