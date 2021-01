Les personnes obèses, les laissés-pour-compte du vaccin ?

Se faire vacciner le plus vite possible, Catherine Fabre en rêvait mais elle devra attendre encore. Elle souffre pourtant d'obésité, un facteur aggravant en cas de Covid. "On ne comprend pas trop pourquoi on ne peut pas se faire vacciner, ni nous ni nos enfants qui sont déjà en obésité", confie-t-elle. Aujourd'hui, seules les personnes âgées de plus de 75 ans sont prioritaires et celles souffrant de pathologies spécifiques comme les cancers ou les maladies rénales.