Les "petites mains" des hôpitaux attendent beaucoup du Ségur de la Santé

A Cricquebœuf (Calvados), les aides-soignants espèrent une prise de conscience autour de leur charge de travail. Car bien qu'ils soient au cœur du système de santé, ils n'ont pas connu de revalorisation salariale depuis dix ans. Au centre hospitalier de la Côte fleurie, par exemple, les aides-soignants représentent 30 % des effectifs. Et tous attendent de recevoir les primes exceptionnelles de 1 500 euros pour les zones rouges et 500 euros pour les zones vertes.



