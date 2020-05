Les quatres raisons qui rendent le déconfinement urgent

Un changement de ton s'est opéré sur le déconfinement. À deux jours de la décision officielle sur le lancement ou non de ce processus, des faits et des réalités simples et observables soulignent son urgence. Objectivement, on parle de quatre raisons de déconfiner. Mais de quoi parle-t-on exactement ?



Ce mardi 5 mai 2020, Baptiste Morin, dans sa chronique "Les indispensables", nous détaille les raisons pour lesquelles le déconfinement devrait être lancé dans l'Hexagone. Cette chronique a été diffusée dans 24h Pujadas du 05/05/2020 présentée par David Pujadas sur LCI. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.