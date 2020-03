Les règles de confinement vont-elles être durcies ?

Depuis sept jours, une grande majorité de Français respecte strictement les mesures de confinement en sortant le moins possible. Inconscients du danger, certaines personnes se sont affranchi de cette règle ces derniers jours. Emmanuel Macron ne veut pas d'un confinement total. Un prolongement de plusieurs semaines et des règles plus strictes est en revanche sérieusement envisagé.



