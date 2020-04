Les règles du confinement renforcées dans certaines communes

Certaines municipalités ont durci les règles du confinement. À Paris et dans plusieurs départements limitrophes, où vivent neuf millions de personnes, les activités sportives sont désormais interdites entre 10 et 19 heures. Des mesures qui tendent à se renforcer dans d'autres villes. Et il va falloir s'y tenir pendant tout le confinement.



