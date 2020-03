Les soignants, ces héros de la crise que nous traversons

Ils sont des dizaines de milliers et leurs journées sont interminables. Ces médecins, infirmières, brancardiers et aides-soignants sauvent des vies à chaque seconde. Pour éviter de contaminer leur famille, certains ont décidé de prendre des mesures radicales. Cependant, 108 décès ont été enregistrés malgré leurs efforts ces dernières 24 heures dans l'Hexagone. Rappelons qu'il y a officiellement 10 995 cas de contaminations et 1 300 guérisons.



