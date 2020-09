Les tests antigéniques : des résultats en 15 minutes ?

À première vue, le test antigénique ressemble à un test classique, un prélèvement nasal. Mais il s'apparente plus à un test de grossesse. Contrairement au test PCR, il faut attendre seulement 15 minutes pour avoir le résultat. Si une bande apparaît, l'individu est négatif, et deux bandes si c'est positif. Ce type de test est-il fiable ?



