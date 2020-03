Les tests de dépistage : le nerf de la guerre contre le virus

À partir d'une goutte de sang, on pourra déterminer si on a déjà eu le virus il y a plusieurs semaines. Même si on n'a pas développé de symptômes en particulier, le test va détecter les anticorps qui apparaissent après l'infection et qui restent dans l'organisme. C'est comme cela qu'on sera si on est guéri, immunisé, donc protégé contre le coronavirus. Alors, quand ces tests sérologiques seront-ils disponibles sur le marché pour tous ?



