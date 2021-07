Les vérificateurs : ce que l'on sait des effets secondaires des vaccins contre le Covid

Aux États-Unis, on parle de 100 cas sur 12,5 millions de personnes vaccinées, soit un risque de 0,000008%. Ce qui est rarissime. En France, à ce stade, il n'y a pas de signaux d'alerte sur ce vaccin. L'agence du médicament surveille les rares cas de thromboses avec AstraZeneca. On parle de 53 cas sur 6,5 millions de vaccinés, un risque minime. Et des troubles cardiaques avec Pfizer et Moderna, 52 cas ont été enregistrés sur 37 millions d'injections.