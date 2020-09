Les visières, une protection à l'efficacité très limitée

Selon les résultats d'une toute dernière étude faites par des chercheurs américains, les visières, beaucoup moins contraignantes, ne servent strictement à rien. D'après un épidémiologiste, la visière seule ne suffit pas et ne peut remplacer le masque, surtout dans les lieux clos. Mais elle peut être portée en plus du masque.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.