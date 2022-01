Levée des restrictions : un calendrier pour sortir de la crise

Deuxième étape, le 2 février. A cette date, ce sera la fin des jauges pour les établissements recevant du public, les stades, les cinémas, les théâtres. Fin également du masque obligatoire en extérieur. C'est aussi le 2 février que le télétravail deviendra recommandé et non plus obligatoire. Un soulagement pour cette entreprise parisienne.

Troisième étape, le 16 février : on pourra de nouveau assister à un concert debout, et les discothèques pourront rouvrir. On pourra aussi de nouveau se restaurer dans les transports et boire un café au comptoir. Concernant les écoles, enfin, l'allègement du protocole sanitaire se fera progressivement, notamment avec la fin du port du masque en commençant par les primaires, mais tout cela se fera au rythme de la fin des vacances de février pour chaque zone.