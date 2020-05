Liste des tests Covid-19 homologués : que vont-ils changer ?

Depuis jeudi soir, on connaît la liste des tests homologués pour détecter le coronavirus. Il y en a une trentaine, comprenant à la fois des tests PCR et sérologiques, qui ont été validés par l'Institut Pasteur. Ces tests sont déjà sur le marché et chacun peut en acheter. Toutefois, les autorités sanitaires préconisent de le faire en présence d'un professionnel de santé. Quid de l'intérêt de ces tests homologués ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 22/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 22 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.