VIDÉO - Presbytes : ces nouveaux traitements qui pourraient leur changer la vue (et la vie)

Mais le médicament peut présenter des effets secondaires, comme des maux de tête. Et les conséquences sur le long terme sont encore méconnues. C'est pour cette raison qu'il n'est pas autorisé pour l'instant en Europe.

La presbytie, qui concerne la vision de près, touche la grande majorité des adultes au-delà de 40 ans. Et les fabricants rivalisent d'idées pour se passer des lunettes. En France, le laboratoire du Val-de-Marne où, se rend TF1 dans son reportage a mis au point une lentille rigide. Portée toute la nuit, elle permet au presbyte de se réveiller le matin avec une vision quasi normale, comme l'explique Christophe Grassiot, directeur des opérations chez Precilens : "L'effet correcteur va durer 16 à 18 heures, donc il faut reporter la lentille toutes les nuits. La journée, vous n'avez plus rien sur votre œil, et votre vision est parfaite". Ce confort visuel et esthétique est facturé 700 euros.